Сделаны из холодильников: автолюбитель собрал коллекцию необычных машин

Американец из штата Аризона Эрни Адамс с 1965 года создает невероятно детализированные уменьшенные копии автомобилей, у него собралась целая коллекция.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Barcroft Cars, передаёт «Апостроф».

Первым творением умельца стала реплика его тогдашнего автомобиля – седана Chevrolet 1928 года выпуска. Копию авто, получившую название «дедушка Гном», он изготовил из девяти старых холодильников, она работает по сей день.

Сегодня Эрни больше 70 лет и он создал сотни карликовых автомобилей в приблизительном масштабе 11/16 — гоночные машины, хот-роды, роскошные «крейсеры», и другие. Интересно, что все они имеют допуск на дороги общего пользования.

Среди любимцев создателя — двухдверное купе Mercury 1949 года, которое он изготовил с нуля из листового металла.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Renault показал новый бюджетный седан вместо LoganRenault показал новый бюджетный седан вместо Logan
Полный проект Кременчугского моста будет готов уже в июне, - глава ОГАПолный проект Кременчугского моста будет готов уже в июне, - глава ОГА
В центре Киева из-за дорожного конфликта один водитель ударил другого ножомВ центре Киева из-за дорожного конфликта один водитель ударил другого ножом
Lucid Motors впервые выйдет на биржу. С оценкой $24 миллиарда, но без единого выпущенного автоLucid Motors впервые выйдет на биржу. С оценкой $24 миллиарда, но без единого выпущенного авто
За месяц в Украине было произведено полтысячи автотранспортных средствЗа месяц в Украине было произведено полтысячи автотранспортных средств
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине запретят машины с приднестровскими номерамиВ Украине запретят машины с приднестровскими номерами
ТОП-5 самых надежных машин до 9 летТОП-5 самых надежных машин до 9 лет
В Ровенской области на трассе "Киев-Чоп" столкнулись маршрутка и снегоочистительная машинаВ Ровенской области на трассе "Киев-Чоп" столкнулись маршрутка и снегоочистительная машина
В Днепре судят пятерых «кидал», продававших несуществующие машиныВ Днепре судят пятерых «кидал», продававших несуществующие машины
ДТП на площади Победы в Киеве: один пьяный водитель вывел из строя семь машинДТП на площади Победы в Киеве: один пьяный водитель вывел из строя семь машин
Полиция разоблачила мошенника, продававшего нанопленки на номера автомашин для обмана камер наблюденияПолиция разоблачила мошенника, продававшего нанопленки на номера автомашин для обмана камер наблюдения
В Киеве автомобиль выехал на встречную полосу и спровоцировал ДТП с пятью машинамиВ Киеве автомобиль выехал на встречную полосу и спровоцировал ДТП с пятью машинами
Бывший сотрудник Mercedes в знак протеста уничтожил 69 машинБывший сотрудник Mercedes в знак протеста уничтожил 69 машин
В Краматорске спасатели деблокировали ребенка из покалеченной в ДТП машиныВ Краматорске спасатели деблокировали ребенка из покалеченной в ДТП машины
В Украине ежедневно горит десяток машин: спасатели назвали причиныВ Украине ежедневно горит десяток машин: спасатели назвали причины
Последние новости
Подгружаем последние новости