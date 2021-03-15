Сделаны из холодильников: автолюбитель собрал коллекцию необычных машин

Американец из штата Аризона Эрни Адамс с 1965 года создает невероятно детализированные уменьшенные копии автомобилей, у него собралась целая коллекция.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Barcroft Cars, передаёт «Апостроф» .

Первым творением умельца стала реплика его тогдашнего автомобиля – седана Chevrolet 1928 года выпуска. Копию авто, получившую название «дедушка Гном», он изготовил из девяти старых холодильников, она работает по сей день.

Сегодня Эрни больше 70 лет и он создал сотни карликовых автомобилей в приблизительном масштабе 11/16 — гоночные машины, хот-роды, роскошные «крейсеры», и другие. Интересно, что все они имеют допуск на дороги общего пользования.

Среди любимцев создателя — двухдверное купе Mercury 1949 года, которое он изготовил с нуля из листового металла.