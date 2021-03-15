В Киеве подняли цены на проезд в пригородных маршрутках
В пригородных маршрутках столицы с субботы, 13 марта, в очередной раз повысилась стоимость проезда. Предыдущее подорожание было в феврале, но перевозчики решили еще раз пересмотреть тарифы, на этот раз в обуховском направлении.
По информации перевозчика "Обуховтранс", проезд на автобусе №313, который ездит от автостанции «Выдубичи» в Обухов и Украинку, подорожал до 38 гривен.
Также выросли цены на проезд по направлению Долина - Киев, Матяшивка - Киев, Деремезна - Киев, Германовка - Киев, Красная Слободка - Киев, Степок - Киев. Чтобы добраться до столицы и обратно проезд в одну сторону будет стоить от 52 до 70 грн.
Новые цены на маршруты:
- №?309 "Обухов — Киев А С "Выдубичи" — 38 грн;
- №?310 "Обухов — Киев А С "Выдубичи" — 38 грн;
- №?311 "Обухов — Киев А С "Выдубичи" — 38 грн;
- №?313 "Украинка — Киев А С "Выдубичи" — 38 грн;
- №?789 "Березовый (Сады) — Киев А С "Выдубичи" — 38 грн;
- №?811 "Гусачевка — Киев А С "Выдубичи" — 48 грн;
- №?852 "Красное — Киев А С "Выдубичи" — 47 грн.
Перевозчики объясняют подорожание проезда в маршрутках ростом цен на бензин, смазочные материалы, шины и запчасти для автобусов. Также на рост стоимости проезда влияет увеличение минимальной зарплаты и снижение количества пассажиров.
Прошлый год предприятие "Обуховтранс" закончило с убытками. И в этом году перевозчики не видят радужных перспектив для своего бизнеса. Повышение стоимости проезда поможет им хоть как-то повысить свою рентабельность.
Ранее сообщалось, что в начале февраля перевозчики подняли тарифы на маршруты в ирпенском направлении из столицы.