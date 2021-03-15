Полный проект Кременчугского моста будет готов уже в июне, - глава ОГА

Новый мост станет частью обхода на государственной автодороге Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье (через Кременчуг) - Мариуполь.

Полный проект нового моста в Кременчуге, который будет возведен в рамках программы Президента «Большая стройка», должен появиться уже в июне этого года. Такое заявление сделал глава Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов.

«Возведение нового моста в Кременчуге - среди приоритетов программы «Большая стройка». Реализация этого амбициозного и уникального проекта сдвинулась с места при поддержке президента Владимира Зеленского. Ожидаем, что полный проект моста будет готов в начале июня», - сказал он.

Новый мост станет частью обхода на государственной автодороге Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье (через Кременчуг) - Мариуполь. Глава Полтавской ОГА отметил, что в данный момент продолжаются разработка проектно-сметной документации и стадия подготовительных работ.

Кроме этого, при Полтавской ОГА создали и провели первое заседание рабочей группы, которая будет координировать решение сопутствующих вопросов, которые будут возникать во время строительства моста. В группу вошли представители органов местного самоуправления, все службы, организации, учреждения, касающиеся возведения объекта.

«Проект очень сложный, поэтому и требует хорошей командной работы, координации действий на местах. Важно, чтобы силы подрядчика шли на строительство, а не на решение бюрократических вопросов. Такая площадка коммуникации при ОГА показала свою эффективность, когда область воплощала в жизнь ряд важных задач: от строительства маленьких амбулаторий, реконструкции приемных отделений до строительства нового областного кардиоцентра, строительства трасс Н-31, М-03 и объездной дороги вокруг Полтавы», - пояснил Синегубов.

По словам главы ОГА, строительство моста в Кременчуге станет важной экономической и социальной инициативой для всей области.

«Это инвестиции, новые рабочие места, хорошая площадка, где могут проходить практику студенты вузов и учащиеся профтехучилищ. Также нашей принципиальной позицией является уплата налогов в местные бюджеты. Такое требование у нас к любым инвесторам, работающим на Полтавщине», - подчеркнул он.

Строит мост турецкая компания «Догуш Иншаат ве Тиджарет Аноним Ширкети». С ней уже заключен договор на сумму 11 млрд 248 млн 700 тыс. грн. Согласно договору, срок строительства составляет 48 месяцев, начиная с 2021 года. Мостовой обход будет состоять из северных и южных подъездных путей и непосредственно вантового моста. Длина последнего составит 820 м, длина эстакады - 1,9 км, общие дорожные работы - 5,4 км.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко заявил, что государство государство намерено присоединиться к достройке Подольско-Воскресенского моста в Киеве.

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