В Киеве внедорожник раздавил "Шкоду" на светофоре, двое погибших

В ночь на понедельник в Деснянском районе Киева в ДТП с участием пьяного водителя погибли два человека.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева , авария произошла на перекрестке проспекта Шухевича и бульвара Перова.

Предварительно полицейские установили, что водитель автомобиля Toyota, двигаясь по проезжей части, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Skoda, который остановился на перекрестке на красный сигнал светофора. Вследствие ДТП водитель легкового автомобиля, 1979 года рождения, и женщина пассажир скончались на месте.

"Прибор драгер показал, что водитель внедорожника, 1992 года рождения, был под влиянием алкоголя. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - добавили в полиции.

По информации " Киев оперативный", водителем внедорожника мог быть сотрудник правоохранительных органов.

На странице dtp.kiev.ua обнародовали видео первых секунд после аварии, где видно, что водитель внедорожника пытался сбежать.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, лицами управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Как сообщалось, 12 марта в Николаеве чиновник ОГА навеселе убегал от полицейских на Range Rover, а затем пытался с ними "договориться".