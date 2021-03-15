В Киеве внедорожник раздавил "Шкоду" на светофоре, двое погибших
Водитель "Тойоты" был пьян.
В ночь на понедельник в Деснянском районе Киева в ДТП с участием пьяного водителя погибли два человека.
Как сообщает пресс-служба полиции Киева, авария произошла на перекрестке проспекта Шухевича и бульвара Перова.
Предварительно полицейские установили, что водитель автомобиля Toyota, двигаясь по проезжей части, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Skoda, который остановился на перекрестке на красный сигнал светофора. Вследствие ДТП водитель легкового автомобиля, 1979 года рождения, и женщина пассажир скончались на месте.
"Прибор драгер показал, что водитель внедорожника, 1992 года рождения, был под влиянием алкоголя. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - добавили в полиции.
По информации "Киев оперативный", водителем внедорожника мог быть сотрудник правоохранительных органов.
На странице dtp.kiev.ua обнародовали видео первых секунд после аварии, где видно, что водитель внедорожника пытался сбежать.
Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, лицами управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Как сообщалось, 12 марта в Николаеве чиновник ОГА навеселе убегал от полицейских на Range Rover, а затем пытался с ними "договориться".