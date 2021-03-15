?"Укрзализныця" запустила челночную електричку из Бучи в Киев

Поезд будет выполнять шесть рейсов в день в пиковые часы.

"Укрзализныця" в понедельник, 15 марта, запустила обновленную челночную электричку из Бучи в Киев .

"Сегодня модернизированный на ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод" электропоезд поехал по маршруту Святошино-Ирпень-Буча, чтобы в пиковые часы таким "челночным" движением разгрузить это направление. Главы соответствующих общин согласились компенсировать расходы на льготные перевозки", - прокомментировал в фейсбуке запуск электрички и.о. члена правления УЗ Александр Перцовский.

Первый поезд будет отправляться со станции "Святошин" в 5:54 и прибывать в Бучу в 6:17. Следующие рейсы будут отправляться со станции "Святошин" в 6:58, 8:23, 17:30, 18:34, 19:38.

В обратном направлении со станции "Буча" в первый рейс поезд отправится в 6:27, затем - в 7:31, 8:56 и в 18:03 и 19:07.

Поезда будут останавливаться на станциях "Святошин", "Беличи", "Ирпень" и "Буча".

По словам Перцовского, эта электричка является началом проекта City Express, анонсированного недавно президентом Владимиром Зеленским и главой правления УЗ Владимиром Жмаком.

Напомним, что в 2017 году УЗ уже запускала подобные челночные электрички на этом участке. Тогда они ходили чуть дальше - до Клавдиево.