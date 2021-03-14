Латвийская компания восстановит авиарейсы в Украину по трем маршрутам

Восстановят рейсы в Киев, Львов и Одессу.

Латвийская авиакомпания airBaltic объявила о поэтапном восстановлении полетов сразу по трем маршрутам между Латвией и Украиной после годичного перерыва.

Об этом пишет avianews.com.

17 марта авиакомпания полетит из Риги в Киев. Сначала будет два рейса в неделю, а с 28 марта увеличится до четырех рейсов в неделю.

2 мая airBaltic вернется на линию Рига-Одесса с постепенным наращиванием числа рейсов до пяти в неделю.

3 июня латвийская авиакомпания намерена перезапустить маршрут Рига-Львов с двумя еженедельными перелетами.

Рейс Рига-Киев позиционируется как круглогодичный, тогда как Одесса-Рига и Львов-Рига - как сезонные на период летней навигации. Все маршруты будут осуществляться на региональных реактивных самолетах Airbus A220-300.

Добавим, сейчас авиакомпания уже осуществляет регулярные рейсы из Вильнюса в Киев .

Отметим, на сегодняшний день Латвия запрещает въезд иностранцам с целью туризма.