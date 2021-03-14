Новый украинский лоукост получил право выполнять полеты

Компания начнет перевозки пассажиров с 18 марта на чартерной линии.

Новый украинский лоукост получил право выполнять полеты
Фото: літак, авіарейси, лоукост

Госавиаслужба Украины выдала новому украинскому лоукосту Bees Airline сертификат эксплуатанта, который дает право на полеты.

Об этом avianews.com сообщил представитель авиакомпании.

Сейчас в Украине уже размещен один самолет лоукоста. Это Boeing 737-800 с регистрацией UR-UBB 2010 года выпуска, ранее летавший в МАУ.

Авиалайнер начнет перевозки пассажиров с 18 марта на чартерной линии Киев-Шарм-эш-Шейх, с 19 марта - на линии Киев-Марса Алам.

Второй самолет, аналогичный Boeing, сейчас красят в Европе, он прибудет в Украину после получения новой ливреи.

Оба авиалайнеры могут перевозить до 189 человек. Самолеты такой же комплектации использует самый большой лоукост Европы Ryanair.

В мае Bees Airline планирует получить еще два самолета и расширить флот до четырех авиалайнеров.

Стратегия нового украинского лоукоста предусматривает работу на чартерных рейсах по заказу туроператоров и выполнение регулярных рейсов. Базовым аэропортом авиаперевозчика будет "Киев" (Жуляны).

Напомним, сейчас похожую концепцию на украинском рынке применяет авиакомпания SkyUp. Ее в июле 2020 года возглавлял Евгений Хайнацкий, который сейчас является представителем акционеров Bees Airline.

Авиакомпания Bees Airline была зарегистрирована в Украине летом прошлого года.

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