В Украине появился обновленный Peugeot 5008

В Украине начались продажи обновленного кроссовера Peugeot 5008, который отличается дизайном в новом фирменном стиле и 7-местным салоном. В базовой комплектации он стоит от 994 100 гривен.

Обновленный Peugeot 5008 получил безрамочную радиаторную решетку, новую оптику без отдельных противотуманок, рестайлинговые бамперы, новые задние фонари, 19-дюймовые колесные диски.

В салоне есть новый 10-дюймовый сенсорный дисплей, новая обивка, а также новое оборудование.

В базовой комплектации с дизельным двигателем 2.0 HDi мощностью 150 л.с., который работает вместе с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, этот кроссовер стоит от 994 100 гривен.

Топовая комплектация с дизельным двигателем 2.0 BlueHDi мощностью 180 л.с., который работает вместе с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, стоит 1 122 900 гривен.

Нужно отметить, что все комплектации оснащаются специальной системой Grip Control. Она улучшает поездку по пересеченной местности.

Ранее эксперты британского журнала What Car? включили Peugeot 5008 в пятерку лучших больших кроссоверов, которые можно купить в 2021 году.