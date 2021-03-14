Рейтинг самых надежных автомобилей всех времен

Каждый автолюбитель в тайне мечтает о неубиваемом автомобиле. В связи с этим, американский портал iSeeCars решил проанализировать почти 12 миллионов авто и выбрать среди них самые надежные машины, пишет bigmir.net .

Критерием стал пробег. В рейтинг самых надежных автомобилей попадали автомобили, которые прекрасно работали даже после 200 000 миль пробега (322 000 км).

В список долгожителей на дороге в основном попали внедорожники и пикапы. Всего в списке оказалось 16 моделей авто. Что довольно интересно, так это тот факт, что почти половина мест в этом рейтинге досталась компании Toyota. Если говорить о типах кузова, то в список попал всего один седан, один кроссовер, один минивэн и один хетчбек.

Лидером по надежности стал достаточно популярный в Украине автомобиль — Toyota Land Cruiser. Более 16 процентов этих внедорожников остаются на ходу после отметки в 300+ тыс. км пробега.

На втором месте еще один внедорожник от Toyota – Sequoia. Более 11 процентов этих авто остаются на ходу несмотря на большие пробеги. Первую тройку замыкает Chevrolet Suburban, который немного отстает от японских авто с показателем 5,1 процента.