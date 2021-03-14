Доминирование Tesla на рынке электромобилей ослабло под натиском конкурентов

Доминирование Tesla на ключевых рынках, как отметила деловая газета The Wall Street Journal, демонстрирует первые признаки ослабления, поскольку известные автопроизводители начали предлагать свои модели, вполне способные составить конкуренцию электромобилям компании.

FORD/ASSOCIATED PRESS

Согласно новым данным WSJ, в США полностью электрический кроссовер Mustang Mach-E компании Ford Motor начал отбирать долю рынка Tesla, а в Европе, крупнейшем в мире рынке электромобилей, автоконцерн Volkswagen AG превзошёл Tesla в прошлом году, став самым продаваемым производителем электромобилей. Справедливости ради следует отметить, что на других рынках, таких как Азия, доля Tesla сохранилась и даже выросла.

По данным исследовательской компании Motor Intelligence, доля Mustang Mach-E в общем объёме поставок электромобилей в США в прошлом месяце составила 12 %. Доля Tesla на рынке упала в феврале примерно до 69 % с прошлогоднего уровня в размере 79 %.

Согласно данным компании Schmidt Automotive Research, в Западной Европе в 2020 году было зарегистрировано около 98 тыс. автомобилей Tesla, что примерно на 11 % меньше, чем в 2019 году, в то время как общее число регистраций полностью электрических транспортных средств увеличилось более чем вдвое. Доля рынка Tesla в 2020 году упала примерно до 13 % с 31 % годом ранее.

Однако Tesla по-прежнему сохраняет некоторое стратегическое преимущество над конкурентами, в том числе благодаря сети специализированных станций зарядки автомобилей.

Несмотря на расширение предложений конкурентов, Tesla продолжает наращивать выпуск. В прошлом году компания поставила по всему миру почти полмиллиона автомобилей, превысив поставки 2019 года, и намерена наращивать их более быстрыми темпами в 2021 году.

Долгосрочный рост Tesla будет частично обеспечиваться двумя новыми автомобильными заводами, которые она планирует открыть в этом году: один недалеко от Остина (штат Техас), другой вблизи Берлина (Германия), первый в Европе. Компания также расширила производственные мощности во Фримонте и на своём новом заводе в Шанхае (Китай).

Локальное производство позволит Tesla снизить цены на Model 3 в Европе на 20 %, во многом благодаря сокращению затрат на доставку, страхование и тарифы, сообщили аналитики New Street Research в записке для инвесторов на этой неделе.



