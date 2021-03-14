Следующая версия автопилота Tesla будет ещё сильнее полагаться на данные камер

Илон Маск (Elon Musk) является противником использования так называемых лидаров в системах автоматического управления транспортом. Он верит в потенциал систем машинного зрения, которые позволяют автоматике ориентироваться даже в тех местах, которые не охвачены цифровыми картами. В дальнейшем будет ослабевать роль и радара, и ультразвуковых датчиков.

Источник изображения: Tech Times

Распознавать препятствия и движущиеся объекты электромобили Tesla сейчас могут, используя как изображения с бортовых камер, так и информацию с набора ультразвуковых датчиков различного радиуса действия и фронтального радара. Если камеры способны распознавать дорожную обстановку на 50–250 метров, то радар охватывает пространство перед машиной на 160 метров, уверенно работая даже в сложных погодных условиях. Ультразвуковые датчики работают на дистанции не более 8 метров, они нужны для управления маневрированием на низких скоростях.

Как отмечает Electrek, в своём новом заявлении на страницах Twitter Илон Маск пояснил, что очередная бета-версия управляющей программы FSD для электромобилей Tesla выйдет в апреле, она позволит автоматизировать многие функции управления электромобилем исключительно за счёт использования камер и системы машинного зрения. Даже радар при этом не будет задействован, как уточнил глава Tesla. По его словам, данный шаг является важным этапом на пути внедрения системы искусственного интеллекта, способной работать в реальном мире.

Одновременно Илон Маск напомнил, что в программе бета-тестирования FSD теперь задействовано не менее двух тысяч автовладельцев, но из их рядов были исключены самые безответственные, которые не следили за дорожной обстановкой должным образом, находясь за рулём. Следить за поведением водителя компании Tesla позволяет обращённая в салон видеокамера. К счастью, как добавил глава Tesla, подобная халатность испытателей не привела к каким-либо дорожным происшествиям.



