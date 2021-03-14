В Украину вернулся седан Volkswagen Passat

В Украине начался прием предварительных заказов на новый седан Volkswagen Passat. Эта модель некоторое время не продавалась на украинском рынке.

Новый седан Volkswagen Passat в нашей стране представлен в трех комплектациях - Passat, Business и Elegance. Двигатель только один - 2,0 л TDI (150 л.с.)

В базовой комплектации с 2,0 л двигателем TDI, который работает вместе с 7-ступенчатым DSG, есть круиз-контроль, мультимедийная система, многофункциональное кожаное рулевое колесо, кондиционер, подогрев передних сидений и др. Стоит такая комплектация от 1 010 735 гривен.

В комплектации Business дополнительно есть несколько систем активной безопасности, трехзонный климат-контроль и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски. Стоит она от 1 074 259 гривен.

Топовая комплектация Volkswagen Passat Elegance дополнительно получила цифровую приборную панель, адаптивный круиз-контроль, эксклюзивную обивку сидений и др. Стоит такая комплектация от 1 169 407 гривен.

Ранее стало известно, что Volkswagen вместе со своим партнером китайской компанией JAC разработал бюджетный электромобиль Sol E10X. В базовой комплектации он стоит всего от 6 100 долларов. Он разработан специально для рынка Китая.