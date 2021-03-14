В Украине нашли новый способ обмана «евробляхеров»

В Украине активизировались аферисты, которые предлагают покупателям автомобилей на иностранной регистрации «зарегистрировать» их задним числом, то есть якобы они ввезены до 31 декабря 2020 года. Об этом рассказал юрист «АвтоЕвроСилы» Иван Козачук.

В Украине нашли новый способ обмана «евробляхеров»

Дело в том, что народные депутаты Верховной рады готовятся принять во втором чтении законопроект, предусматривающий ведение льготной растаможки автомобилей на иностранной регистрации. Правда, льготы будут только для машин, ввезенных в Украину до 31 декабря 2020 году.

По льготной растаможке нужно будет заплатить около 1 тыс долларов. Если автомобиль на еврономерах ввезен с 1 января 2021 года, то тогда за его легализацию придется заплатить от 5 до 10 тысяч долларов.

Этим пользуются аферисты. Они обещают, что смогут занести автомобиль в таможенную базу задним числом. Расчет на то, что водитель не сможет проверить так ли это на самом деле.

Юрист предупреждает, чтобы автомобилисты не поддавались на подобные предложения. Таможенные брокеры знают настоящую дату ввоза машин в Украину.

Ранее стало известно, что в Украину с нарушением таможенного законодательства ввезли 130 тысяч б/у автомобилей из Европы и США.


Максимов Віталій, Тудей

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