У берегов Румынии продолжают искать погибшего и пропавшего украинских моряков

Спасенные моряки находятся под медицинским наблюдением в больнице Констанцы до 15 марта.

В субботу, 13 марта, продолжался поиск двух украинцев с сухогруза, затонувшего 11 марта в Черном море у берегов Румынии.

Об этом говорится на странице Посольства Украины в Румынии в соцсети Facebook.

Спасатели ищут тело погибшего капитана затонувшего судна (в самом начале его зафиксировали в районе аварии, но не смогли поднять на борт спасательного судна), а также первого помощника капитана, который считается пропавшим без вести.

Состояние спасенных украинских моряков удовлетворительное. Все они будут находиться под медицинским наблюдением в уездной больнице Констанцы до 15 марта. Вчера моряки получили свидетельства для возвращения в Украину.

"В зависимости от состояния здоровья и срока завершения ряда следственных действий румынских правоохранительных органов, возвращение украинских моряков на родину следует ожидать на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 марта у берегов Румынии затонуло судно Volgo Balt 179 с 13 украинцами на борту. Спасателям удалось спасти десять моряков, два человека погибли, еще один моряк пропал без вести. Судно пошло ко дну за 76 миль от берега.