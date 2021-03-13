В результате столкновения легкового автомобиля с микроавтобусом в Житомирской области погибли два человека

Предварительно установлено, что водитель "Skoda Oktavia" не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.

В Житомирской области возле села Олиевка произошло ДТП: два человека погибли, еще 2 получили травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщили местные спасатели.

"12 марта в 20:44 в Службу спасения поступило сообщение, что вблизи с. Олиевка Житомирского района произошло дорожно-транспортное происшествие, необходима помощь спасателей", - говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС

Столкнулись легковой автомобиль Skoda с микроавтобусом Mercedes. С помощью гидравлического инструмента бойцы ГСЧС разжали поврежденные двери авто и деблокировали тела погибших людей.

Фото: ГСЧС

Еще до приезда спасателей работники скорой, которые прибыли на место, помогли травмированному выбраться из искореженного транспортного средства.

Начато досудебное расследование, сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Skoda Oktavia", 32-летний житель с. Песчанки Житомирского района, двигаясь в сторону областного центра, не справился с управлением. Он выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем "Mersedes Vito" под управлением 23-летнего жителя Коростеня.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

В рамках уголовного производства полицейские выясняют обстоятельства и причины, которые привели к ДТП.

Напомним, 9 марта в Харьковской области на трассе возле Изюма перевернулся микроавтобус: один человек погиб, восемь травмированы.