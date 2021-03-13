Tesla обвинили в тестировании незавершённых технологий автономного вождения на своих пользователях

Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США обратился к своему дочернему агентству, Национальному управлению безопасности дорожного движения (NHTSA), с требованием ввести более строгие стандарты в отношении технологий автоматизированных транспортных средств. NTSB отметил, что, например, компания Tesla использует клиентов для бета-тестирования автоматизированной технологии второго уровня (Level 2) Full Self Driving на дорогах общего пользования, но надлежащего надзора за этим со стороны регулирующих органов нет.

Tesla обвинили в тестировании незавершённых технологий автономного вождения на своих пользователях

David Paul Morris / Bloomberg / Getty Images

В своём письме, направленном в прошлом месяце NHTSA, регулятор призывает ужесточить федеральные требования к разработке и использованию автоматизированных систем вождения на дорогах общего пользования.

«Tesla недавно выпустила бета-версию своей системы автопилота Level 2, которая, по описанию, полностью автономна. Запустив систему, Tesla тестирует на дорогах общего пользования высокоавтоматизированную технологию автономного вождения, но с ограниченными требованиями к надзору или отчётности», — указал в письме глава NTSB Роберт Сумвальт (Robert Sumwalt). Он отметил, что политика невмешательства агентства в надзоре за тестированием автоматизированных технологий вождения представляет потенциальный риск для автомобилистов и других участников дорожного движения.

Уровень 2 (Level 2) означает частичную автоматизацию управления транспортным средством: оно имеет некоторые автоматизированные функции, но при этом требуется, чтобы водитель контролировал выполнение функций, следил за дорожной обстановкой и держал руки на руле.

Более жёсткие меры на федеральном уровне могут помешать Tesla тестировать свои системы автопилота так, как это происходит сегодня — с использованием клиентов и дорог общего пользования в качестве пилотов-испытателей и испытательных полигонов соответственно.

До этого NHTSA не пыталась регулировать использование автоматизированных систем вождения, объясняя это тем, что не хочет «препятствовать инновациям» преждевременными жёсткими мерами, возлагая выполнение этой задачи на власти штатов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Renault показал новый бюджетный седан вместо LoganRenault показал новый бюджетный седан вместо Logan
Lucid Motors впервые выйдет на биржу. С оценкой $24 миллиарда, но без единого выпущенного автоLucid Motors впервые выйдет на биржу. С оценкой $24 миллиарда, но без единого выпущенного авто
За месяц в Украине было произведено полтысячи автотранспортных средствЗа месяц в Украине было произведено полтысячи автотранспортных средств
Укравтодор аргументировал, почему сможет достроить Дарницкий мост в Киеве за годУкравтодор аргументировал, почему сможет достроить Дарницкий мост в Киеве за год
В центре Киева из-за дорожного конфликта один водитель ударил другого ножомВ центре Киева из-за дорожного конфликта один водитель ударил другого ножом
Блок рекламы


Похожие новости
Переводить электромобили на LFP-батареи компанию Tesla вынуждает дефицит никеляПереводить электромобили на LFP-батареи компанию Tesla вынуждает дефицит никеля
Lucid Motors собирается предложить конкурента Tesla Model 3 к 2025 годуLucid Motors собирается предложить конкурента Tesla Model 3 к 2025 году
Акции Tesla упали до сентябрьского минимумаАкции Tesla упали до сентябрьского минимума
Каждые четыре из пяти купленных электромобилей в США — это TeslaКаждые четыре из пяти купленных электромобилей в США — это Tesla
Электромобиль за $4500 обошёл Tesla Model 3 по продажам в Китае и теперь метит на рынок ЕвропыЭлектромобиль за $4500 обошёл Tesla Model 3 по продажам в Китае и теперь метит на рынок Европы
На дорогах США замечен ещё один прототип грузовика Tesla SemiНа дорогах США замечен ещё один прототип грузовика Tesla Semi
Tesla разрабатывает бюджетный электромобильTesla разрабатывает бюджетный электромобиль
Илон Маск признал проблемы с качеством у автомобилей TeslaИлон Маск признал проблемы с качеством у автомобилей Tesla
Panasonic начнёт производство новых батарей Tesla 4680 на гигафабрике в Неваде в конце годаPanasonic начнёт производство новых батарей Tesla 4680 на гигафабрике в Неваде в конце года
Обновлённые Tesla Model S и Model X перешли на использование литийионных 12-вольтовых батарейОбновлённые Tesla Model S и Model X перешли на использование литийионных 12-вольтовых батарей
Последние новости
Подгружаем последние новости