Tesla обвинили в тестировании незавершённых технологий автономного вождения на своих пользователях

Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США обратился к своему дочернему агентству, Национальному управлению безопасности дорожного движения (NHTSA), с требованием ввести более строгие стандарты в отношении технологий автоматизированных транспортных средств. NTSB отметил, что, например, компания Tesla использует клиентов для бета-тестирования автоматизированной технологии второго уровня (Level 2) Full Self Driving на дорогах общего пользования, но надлежащего надзора за этим со стороны регулирующих органов нет.

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В своём письме, направленном в прошлом месяце NHTSA, регулятор призывает ужесточить федеральные требования к разработке и использованию автоматизированных систем вождения на дорогах общего пользования.

«Tesla недавно выпустила бета-версию своей системы автопилота Level 2, которая, по описанию, полностью автономна. Запустив систему, Tesla тестирует на дорогах общего пользования высокоавтоматизированную технологию автономного вождения, но с ограниченными требованиями к надзору или отчётности», — указал в письме глава NTSB Роберт Сумвальт (Robert Sumwalt). Он отметил, что политика невмешательства агентства в надзоре за тестированием автоматизированных технологий вождения представляет потенциальный риск для автомобилистов и других участников дорожного движения.

Уровень 2 (Level 2) означает частичную автоматизацию управления транспортным средством: оно имеет некоторые автоматизированные функции, но при этом требуется, чтобы водитель контролировал выполнение функций, следил за дорожной обстановкой и держал руки на руле.

Более жёсткие меры на федеральном уровне могут помешать Tesla тестировать свои системы автопилота так, как это происходит сегодня — с использованием клиентов и дорог общего пользования в качестве пилотов-испытателей и испытательных полигонов соответственно.

До этого NHTSA не пыталась регулировать использование автоматизированных систем вождения, объясняя это тем, что не хочет «препятствовать инновациям» преждевременными жёсткими мерами, возлагая выполнение этой задачи на власти штатов.



