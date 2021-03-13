ЗАЗ повысит стоимость автомобилей, которые собирает из роSSийских комплектующих

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) может в ближайшее время увеличить стоимость некоторых моделей, которые он выпускает из роSSийских машинокомплектов. Подорожание может коснуться автомобилей семейства Lada.

ЗАЗ повысит стоимость автомобилей, которые собирает из роSSийских комплектующих

Дело в том, что «АвтоВАЗ» с 15 марта увеличит стоимость всех моделей семейства Lada. Об этом сообщают роSSийские СМИ. Так как ЗАЗ выпускает автомобили Lada из роSSийских машинокомплектов, то, видимо, их цена тоже изменится.

Автопроизводитель утверждает, что повышение цен будет небольшое. Тем не менее, оно все-таки будет…

Так, самый дешевый в Украине новый автомобиль, который выпускает ЗАЗ, Lada Granta, судя по всему, подорожает примерно на 4 100 гривен. Сейчас он в базовой комплектации стоит от 208 740 гривен.

Lada Xray, сборки Запорожского автозавода, которая сейчас стоит от 281 025 гривен, подорожает примерно на 5 600 гривен.

Заметнее всего увеличится в цене Lada Vesta, которую сейчас в нашей стране продают за 284 795 гривен. После подорожания ее цена может увеличиться примерно на 7 500 гривен.

В Украине автомобили семейства Lada сейчас конкурируют только с китайскими машинами. Исключение – «Нива».

Напомним, что в 2021 году ЗАЗ начал крупноузловую сборку двух моделей Kia. Это седан Kia Rio и внедорожный хэтчбек Rio X.


Максимов Віталій, Тудей

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