ЗАЗ повысит стоимость автомобилей, которые собирает из роSSийских комплектующих

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) может в ближайшее время увеличить стоимость некоторых моделей, которые он выпускает из роSSийских машинокомплектов. Подорожание может коснуться автомобилей семейства Lada.

Дело в том, что «АвтоВАЗ» с 15 марта увеличит стоимость всех моделей семейства Lada. Об этом сообщают роSSийские СМИ . Так как ЗАЗ выпускает автомобили Lada из роSSийских машинокомплектов, то, видимо, их цена тоже изменится.

Автопроизводитель утверждает, что повышение цен будет небольшое. Тем не менее, оно все-таки будет…

Так, самый дешевый в Украине новый автомобиль, который выпускает ЗАЗ, Lada Granta, судя по всему, подорожает примерно на 4 100 гривен. Сейчас он в базовой комплектации стоит от 208 740 гривен.

Lada Xray, сборки Запорожского автозавода, которая сейчас стоит от 281 025 гривен, подорожает примерно на 5 600 гривен.

Заметнее всего увеличится в цене Lada Vesta, которую сейчас в нашей стране продают за 284 795 гривен. После подорожания ее цена может увеличиться примерно на 7 500 гривен.

В Украине автомобили семейства Lada сейчас конкурируют только с китайскими машинами. Исключение – «Нива».

Напомним, что в 2021 году ЗАЗ начал крупноузловую сборку двух моделей Kia. Это седан Kia Rio и внедорожный хэтчбек Rio X.