Renault показал новый бюджетный седан вместо Logan

Компания Renault показала свой новый бюджетный седан Renault Taliant, появление которого анонсировали в конце прошлого года. Это переработанный Dacia Logan третьего поколения

Renault показал новый бюджетный седан вместо Logan

Ранее утверждалось, что Taliant предназначен исключительно для развивающихся стран. Теперь говорят, что его будут продавать в Турции. Нельзя исключать, что он появится и в странах Восточной Европы.

Новый французский бюджетный седан построен на модульной платформе CMF-B. От Logan внешне он отличается радиаторной решеткой, оптикой, бамперами, задними фонарями.

Renault показал новый бюджетный седан вместо Logan

В салоне тоже произошли некоторые изменения, но какие конкретно – пока не известно. Судя по всему, интерьер будет во многом похож на интерьер нового Logan.

Какой двигатель находится под капотом – не известно. По слухам, это четырехцилиндровый 1,5 л мотор dCi.

Ожидается, что французский автогигант официально представит свой новый бюджетный седан в середине текущего года. Значит, в продаже он может появиться уже до конца 2021 года.

Renault показал новый бюджетный седан вместо Logan

Ранее в Сети показали обновленный Renault Logan, который через некоторое время, возможно, появится в Украине.


Максимов Віталій, Тудей

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