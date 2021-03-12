Renault показал новый бюджетный седан вместо Logan

Компания Renault показала свой новый бюджетный седан Renault Taliant, появление которого анонсировали в конце прошлого года. Это переработанный Dacia Logan третьего поколения

Ранее утверждалось, что Taliant предназначен исключительно для развивающихся стран. Теперь говорят, что его будут продавать в Турции. Нельзя исключать, что он появится и в странах Восточной Европы.

Новый французский бюджетный седан построен на модульной платформе CMF-B. От Logan внешне он отличается радиаторной решеткой, оптикой, бамперами, задними фонарями.

В салоне тоже произошли некоторые изменения, но какие конкретно – пока не известно. Судя по всему, интерьер будет во многом похож на интерьер нового Logan.

Какой двигатель находится под капотом – не известно. По слухам, это четырехцилиндровый 1,5 л мотор dCi.

Ожидается, что французский автогигант официально представит свой новый бюджетный седан в середине текущего года. Значит, в продаже он может появиться уже до конца 2021 года.

Ранее в Сети показали обновленный Renault Logan, который через некоторое время, возможно, появится в Украине.