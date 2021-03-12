На Волыни во время ремонта обвалился мост, пострадали пять человек

Проехать через мост можно - обвалился только край закрытой полосы движения, где велись работы.

В Волынской области на мосту между Владимиром-Волынским и Устилугом случился обвал. Пострадали 5 работников, осуществлявших ремонт.

Фото: Буг

Фото: Буг

Об этом сообщает местное издание "Буг".

"12-го марта около 13:00 произошло обрушение части моста между Владимиром и Устилугом на трассе Н-22, на котором велись ремонтные работы. Пострадали 5-ро работников", - сказано в сообщении.

В больнице, куда транспортировали пострадавших, изданию сообщили, что двоих пострадавших госпитализировали в травматологию, одного - в хирургическое отделение. Еще два человека отказались от госпитализации.

Проехать через мост можно - обвалился только край закрытой полосы движения, где велись работы.

На месте работали медики и полиция.

Фото: Буг

Фото: Буг

Напомним, в середине декабря на Шулявском мосту, который в декабре 2019 года открыли после 10 месяцев реконструкции, упали три опоры освещения. Движение транспорта было парализовано во всех четырех направлениях. По факту падения электроопор начато уголовное производство по ч. 2 ст. 275 УК (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений).

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, генподрядчик обязался поменять освещение на Шулявском мосту и выплатить компенсации за поврежденные авто.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Lucid Motors впервые выйдет на биржу. С оценкой $24 миллиарда, но без единого выпущенного автоLucid Motors впервые выйдет на биржу. С оценкой $24 миллиарда, но без единого выпущенного авто
За месяц в Украине было произведено полтысячи автотранспортных средствЗа месяц в Украине было произведено полтысячи автотранспортных средств
Укравтодор аргументировал, почему сможет достроить Дарницкий мост в Киеве за годУкравтодор аргументировал, почему сможет достроить Дарницкий мост в Киеве за год
В Польше автобус с украинцами попал в ДТП, шесть человек погиблиВ Польше автобус с украинцами попал в ДТП, шесть человек погибли
В центре Киева из-за дорожного конфликта один водитель ударил другого ножомВ центре Киева из-за дорожного конфликта один водитель ударил другого ножом
Блок рекламы


Похожие новости
Плавучий кран бьет рекорды в ходе строительства запорожского мостаПлавучий кран бьет рекорды в ходе строительства запорожского моста
В Польше задержали украинского дальнобойщика, который во время движения выпил бутылку водкиВ Польше задержали украинского дальнобойщика, который во время движения выпил бутылку водки
Мост на трассе Днепр-Решетиловка откроют раньше запланированного срокаМост на трассе Днепр-Решетиловка откроют раньше запланированного срока
Укравтодор аргументировал, почему сможет достроить Дарницкий мост в Киеве за годУкравтодор аргументировал, почему сможет достроить Дарницкий мост в Киеве за год
На трассе около Изюма перевернулся микроавтобус: один человек погиб, восемь травмированыНа трассе около Изюма перевернулся микроавтобус: один человек погиб, восемь травмированы
КГГА о завершении работ на Дарницком мосту: к концу 2021-го года кажется призрачнымКГГА о завершении работ на Дарницком мосту: к концу 2021-го года кажется призрачным
"Укрзализныця" осуществит пять спецрейсов из "красных" зон (обновлено)"Укрзализныця" осуществит пять спецрейсов из "красных" зон (обновлено)
В Киеве на Оболони в ДТП погибли два человекаВ Киеве на Оболони в ДТП погибли два человека
В Польше автобус с украинцами попал в ДТП, шесть человек погиблиВ Польше автобус с украинцами попал в ДТП, шесть человек погибли
На Одесщине патрульное авто попало в аварию: один человек погиб, трое травмированыНа Одесщине патрульное авто попало в аварию: один человек погиб, трое травмированы
Последние новости
Подгружаем последние новости