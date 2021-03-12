На Волыни во время ремонта обвалился мост, пострадали пять человек

Проехать через мост можно - обвалился только край закрытой полосы движения, где велись работы.

В Волынской области на мосту между Владимиром-Волынским и Устилугом случился обвал. Пострадали 5 работников, осуществлявших ремонт.

Фото: Буг

Фото: Буг

Об этом сообщает местное издание "Буг".

"12-го марта около 13:00 произошло обрушение части моста между Владимиром и Устилугом на трассе Н-22, на котором велись ремонтные работы. Пострадали 5-ро работников", - сказано в сообщении.

В больнице, куда транспортировали пострадавших, изданию сообщили, что двоих пострадавших госпитализировали в травматологию, одного - в хирургическое отделение. Еще два человека отказались от госпитализации.

Проехать через мост можно - обвалился только край закрытой полосы движения, где велись работы.

На месте работали медики и полиция.

Фото: Буг

Фото: Буг

Напомним, в середине декабря на Шулявском мосту, который в декабре 2019 года открыли после 10 месяцев реконструкции, упали три опоры освещения. Движение транспорта было парализовано во всех четырех направлениях. По факту падения электроопор начато уголовное производство по ч. 2 ст. 275 УК (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений).

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, генподрядчик обязался поменять освещение на Шулявском мосту и выплатить компенсации за поврежденные авто.