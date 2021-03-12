В Киеве ввели ограничения на въезд грузовиков из-за снегопада
Ограничение будет действовать до улучшения погодных условий.
Постоянная комиссия КГГА по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ограничить въезд грузовиков в Киев из-за снегопада.
"12 марта в столице наблюдается ухудшение погодных условий: снегопад и сильный ветер, на дорогах - гололедица. В связи с этим, с 17:00 начнет действовать временное ограничение въезда крупногабаритного транспорта в Киев", - говорится в сообщении.
Ограничения на въезд призваны уменьшить пробки на дорогах и облегчить уборку снега.
Крупногабаритный транспорт будет запускаться в город в зависимости от погодных условий и ситуации на дорогах.
Мэрия также попросила водителей не пользоваться личными автомобилями во время снегопада, а также не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных местах.
Напомним, что в Киеве днем 12 марта начался значительный снег. В связи с этим мэр Киева Виталий Кличко обратился к руководителям предприятий и учреждений города с предложением объявить короткий день из-за ухудшения погодных условий.