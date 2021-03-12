У берегов Бенина пираты атаковали танкер с моряками из Украины, Румынии и Филиппин

В плен попали 15 моряков.

У берегов Бенина пираты атаковали танкер с моряками из Украины, Румынии и Филиппин
Танкер Davide
Фото: splash247.com

В Гвинейском заливе у берегов Бенина пираты атаковали танкер Davide, среди членов экипажа есть украинцы. Пираты взяли в плен 15 моряков.

Об этом сообщает Splash247.com.

Отмечается, что девять вооруженных лиц поднялись на борт танкера и похитили 15 членов экипажа в четверг, 11 марта. Всего на борту находился 21 человек - моряки из Украины, Румынии и Филиппин.

По данным консалтинговой компании по безопасности на море Dryad Global, шесть членов экипажа остались на борту. Их жизни ничто не угрожает.

Судно, принадлежащее нидерландской компании De Poli Shipmanagement, шло под флагом Мальты. Танкер перевозил химические вещества.

Напомним, 16 декабря прошлого года в водах Гвинейского залива вооруженные пираты напали на судно "Stevia" (IMO 8107000, флаг Камеруна, год постройки 1982) и взяли в заложники восемь членов экипажа, среди которых - шесть украинцев. После захвата моряков пираты скрылись в неизвестном направлении.

30 января моряки были освобождены.

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