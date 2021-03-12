Стало известно название самого большого кроссовера VW

Компания Volkswagen объявила, что её новый кроссовер получит название Talagon. Это будет самый большой кроссовер в модельной линейке немецкого автогиганта.

Стало известно название самого большого кроссовера VW

Концепт VW Talagon впервые показали в 2019 году на автосалоне в Шанхае. Его серийная версия очень сильно отличается от своего концепта. В лучшую сторону.

Серийный Talagon построен на платформе MQB. Его длина составляет 5153 мм, ширина – 2002 мм, высота – 1795 мм, а колесная база - 2980 мм.

Под капотом находится 2,0-литровый бензиновый турбомотор TSI мощностью 186 и 220 л.с., который работает вместе с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. По слухам, позже появится топовая версия с 2,5-литровым мотором V6 TSI.

Стало известно название самого большого кроссовера VW

Самый большой кроссовер Volkswagen будут выпускать в Китае. Его дебют будет в ближайшие недели. Это значит, что на конвейер он попадет уже в текущем году. Будут ли его продавать в Европе – пока не известно.

Ранее сообщалось, что Volkswagen выпустит на рынок Европы новый кроссовер. Возможно, это будет европейская версия одного из кроссоверов, которые он продает в Китае.


Максимов Віталій, Тудей

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