Плавучий кран бьет рекорды в ходе строительства запорожского моста

Конструкции к вантовому мосту впервые в Украине переправили по реке.

Плавучий кран бьет рекорды в ходе строительства запорожского моста

Несамоходный плавкран LK-800, который прибыл в Запорожье из Стамбула для строительства моста через Днепр, поставил рекорд доставки металлоконструкций по реке. Как сообщает Служба автомобильных дорог в Запорожской области, кран LK-800 сумел доставить конструкции к вантовому мосту со строительной площадки №1 в районе Кривой бухты, которая находится на расстоянии 7 км. Впервые в Украине транспортировка на такое расстояние была осуществлена краном по реке.

По состоянию на 11 марта плавкран LK-800 прошел более 30 км по Днепру, сделав 5 ходок и доставив на место строительства 1 611 тонн металлоконструкций.

В классе компактных речных кранов с низкой осадкой LK-800 - самый мощный в Европе. Его грузоподъемность составляет 800 т. Вес - 3000 т. Он успешно работает на мели, имея пониженную осадку, которая с максимальной грузоподъемностью и вместе с балластом составляет всего 2 метра.

Ранее глава Укравтодора Александр Кубраков заявлял, что возглавляемое им дорожное агентство имеет опыт системного восстановления мостов по всей стране и необходимые компетенции для выполнения сложных проектов. В связи с этим заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большого строительства" Кирилл Тимошенко и Александр Кубраков обратились в КГГА с предложением о готовности взять на баланс государства и достроить один из крупнейших столичных долгостроев - Подольско-Воскресенский мост.

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