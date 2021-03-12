В Сети показали «живой» Peugeot 406 с пробегом более 1 млн км

Во Франции показали автомобиль Peugeot 406, у которого пробег составляет более 1 млн километров. Он до сих пор находится в рабочем состоянии и не вызывает нареканий у владельца.

Французы утверждают, что Peugeot 406, который, кстати, уже давно не выпускают, является очень надежной машиной. Не зря мол, французские таксисты часто раньше ездили на Peugeot 406. Судя по всему, так и есть…

У этого Peugeot 406 отметка на одометре замерла на цифре 999 999 км. На самом деле пробег даже значительно больше, чем 1 млн. км. Кстати, этот автомобиль тоже раньше использовали в качестве такси.

Утверждается, что двигатель у Peugeot 406 родной, как и коробка передач. Он оснащается 2,0 л дизельным мотором HDi мощностью 110 л.с.

Судя по фотографиям, этот Peugeot 406 находится в хорошем состоянии. Кузов выглядит целым. Тканевый салон тоже неплохо сохранился.

Это доказывает, что при регулярном техническом обслуживании некоторые автомобили могут проехать сотни тысяч километров без серьезных проблем.

Ранее эксперты iSeeCars.com, проанализировав данные про несколько миллионов автомобилей, назвали десять самых надежных моделей.