Volkswagen выпустил электромобиль всего за 6 100 долларов

Немецкий автогигант Volkswagen вместе со своим партнером китайской компанией JAC разработал бюджетный электромобиль Sol E10X. В Китае уже начался прием предварительных заказов на него.

Официальная премьера Sol E10X состоялась в прошлом году в Поднебесной на автосалоне в Гуанчжоу. Этому не помешала даже пандемия коронавируса.

Sol E10X представляет собой маленький электрический хэтчбек, предназначенный для поездок по городу. Его длина составляет 3775 мм, ширина – 1685 мм, высота – 1570 мм, а колесная база – 2390 мм. Запас хода - 150 или 300 км, в зависимости от версии.

У электромотора тоже два варианта мощности - 41 л.с. и 61 л.с., в зависимости от комплектации. Максимальная скорость немного превышает 100 км/ч.

В базовой комплектации оборудования мало, но в более дорогой комплектации функций и технологий больше.

Sol E10X в базовой комплектации стоит чуть более 6 100 долларов, а в топовой – около 12 000 долларов. Это один из самых дешевых электромобилей в мире.

Ранее стало известно, что Volkswagen планирует создать новый электромобиль класса VW Polo.