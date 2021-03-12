Популярний автомобіль почав іржавіти вже в автосалоні

Цього року Ford F-150 отримав нову зовнішність і деякі цікаві нові функції. Однак поряд з хорошим, є і погане, це корозія деталей. Про це пише MMR.

Ряд нових власників F-150 помітили корозію на своїй вантажівці, а точніше, під ним, і скаржаться на це в Інтернеті. Багато хто стверджує, що їх новенький автомобіль був доставлений з уже заржавілими деталями, включаючи вихлопну систему, диференціал і маточини коліс. Ford не пояснив, як це могло статися, і невідомо, скільки моделей порушено цією проблемою.

Блогер Тім Естердал, житель Небраски, опублікував відео, в якому пояснюється, що він виявив іржу всього після кількох тисяч миль їзди. На його кадрах видно покрився корозією задній диференціал, а також карданний шарнір приводного вала і вихлоп, хоча інші деталі, такі як зливна пробка диференціала, були повністю без іржі.

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