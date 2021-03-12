Американці показали, як можна зарядити електрокар протягом 10 хвилин

Майже будь-який електромобіль можна зарядити за 10 хвилин. Для цього треба лише замінити батарею. Звучить як фантастика, але американська компанія Ample придумала, як це можна зробити. До того ж всього за 10 хвилин, інформує «Главком».

Винохід Ample являє собою спеціальну станцію, яку можна встановити, наприклад, біля супермаркету – вона займає всього два місця на парковці. На спеціальному стенді робот витягує з електромобіля розряджений акумулятор і встановлює на його місце вже заряджений. Старі батареї відправляються на зарядку.

Отже, все, що треба зробити водієві, це загнати електромобіль на станцію і почекати близько 10 хвилин. За цей час, наприклад, можна сходити в магазин.

Щоправда, є у цього винохода й мінуси. Проблема полягає в тому, що майже у всіх сучасних електромобілів батареє – не знімна. Тож, щоб користуватися цим сервісом доведеться удосконалювати конструкцію свого автомобіля.

Представники Ample запевняють, що вже встановили декілька таких станцій в Сан-Франциско (США). Чи користуються вони попитом, невідомо.

Але, у будь-якому разі, компанія намагається вирішити дійсно серйозну проблему. Адже популярність електрокарів шалено зростає щороку. Не є виключенням у цьому контексті й Україна. Наприклад, у 2021 році на нашому ринку має дебютувати рекордна кількість електричних моделей.

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