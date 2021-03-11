Нардепы хотят ухудшить закон про льготную растаможку «евроблях»

Народные депутаты внесли правки в законопроекты 4643-д и 4644-д, предусматривающие введение льготной растаможки автомобилей на иностранной регистрации, которые значительно их ограничивают. Об этом говорится в Facebook на странице организации «АвтоЕвроСила».

В частности, председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев предложил с шести месяцев до трех месяцев сократить срок льготной растаможки машин на еврономерах.

Кроме того, он выступает за то, чтобы исключить из законопроекта мотоциклы и грузовые автомобили.

В свою очередь, народный депутат Павел Фролов предложил дать льготную растаможку автомобилям на еврономерах, везенным в Украину не до 31 декабря 2020 года, а до 31 декабря 2019 года.

Народный избранник Максим Павлюк в своей поправке к законопроекту предлагает дать льготную растаможку только машинам, выпущенным не позднее 2007 года.

Напомним, что народные депутаты Верховной рады уже в первом чтении приняли законопроекты про льготную растаможку автомобилей на иностранной регистрации. Сейчас в них вносят поправки.