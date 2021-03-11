В Польше задержали украинского дальнобойщика, который во время движения выпил бутылку водки

На автостраде вблизи польского Кракова 32-летнего водителя львовской транспортной компании задержали пьяным за рулем грузовика.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

В полицию обратились другие водители, ехавшие по этой дороге и заметившие странную траекторию движения грузовика с украинскими номерами.

Как сообщила местная полиция, инцидент произошел 9 марта. Около полудня дежурный комиссариата дорожной полиции Кракова начал получать звонки от водителей. Очевидцы сообщали, что по автостраде А4 едет грузовик Volvo под управлением нетрезвого водителя. На трассу сразу же выехал патруль, который и остановил грузовик, "ехавший от полосы к полосе".

"За рулем сидел 32-летний гражданин Украины. Полицейские обследовали его на алкотестере. Первое обследование в 12:45 показало 3,46 промилле (1,65 мг/л), последнее обследование, проведенное в 13:59, показало 3,65 промилле" , - говорится в сообщении на сайте полиции Малопольского воеводства.

Такой результат в 18 раз превышает норму алкоголя в организме.

В кабине полицейские нашли пустую бутылку от водки. Водитель признался, что выпил ее за рулем.

10 марта мужчину допросили и передали дело в суд, который запретил ему в течение шести месяцев управлять транспортными средствами на территории Польши , а также оштрафовал на 6000 злотых (более 43 тыс. грн).

Напомним, 31 января в Киеве задержали нетрезвого водителя, КАМАЗ которого застрял в снегу.

24 февраля глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал принятый парламентом законопроект, повышающий штрафы за нарушение ПДД.

Штраф за управление автомобилем в нетрезвом состоянии составит 17 тыс. грн с лишением права управления транспортными средствами на один год, а за повторное в течение года - 34 тыс. грн с лишением водительских прав на три года, за третий случай за год - 51 тыс. грн с лишением водительских прав на 10 лет с конфискацией автомобиля.