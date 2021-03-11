Лоу-кост подразделение Turkish Airlines ввел тариф $1 плюс сборы на рейсы в Украину

Лоу-кост подразделение Turkish Airlines — AnadoluJet — ввело тариф $1 на рейсы Киев-Анкара, которые стартуют с 30 марта. Об этом пишет avianews.com.

Фото: avianews.com

Стоимость билетов

Общая стоимость авиабилета с учетом всех сборов в одну сторону начинается от $69 в направлении Киев-Анкара и от $71 в направлении Анкара-Киев.

Перелет туда-обратно стоит $141. Купить авиабилеты можно на сайте Turkish Airlines или в агентствах.

График полетов

Авиакомпания будет летать в киевский аэропорт Борисполь четыре раза в неделю — по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям в ночное время.

Вылеты из Анкары будут выполняться в 00:30 с прилетом в Киев в 02:30. Из Киева самолет будет вылетать в 03:25 и прилетать в Анкару в 05:25. Время в пути составит 2 часа.

Въезд в Турцию

Турция разрешает въезд гражданам Украины с целью туризма. Перед вылетом необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус и оформить туристическую страховку, которая покрывает лечение в том числе от COVID-19.

Сейчас Турция находится в зеленой зоне для Украины. Это означает, что по возвращению в Украину не нужно сдавать тест на коронавирус или оставаться на самоизоляции.

Что известно о AnadoluJet

AnadoluJet предоставляет упрощенный сервис по сравнению с материнской авиакомпанией. В Киев будет летать Boeing 737 на 189-мест эконом-класса. Бизнес-класс в самолете отсутствует. Похожие авиалайнеры использует крупнейший лоу-кост Европы Ryanair.

Тем не менее, в базовую стоимость авиабилетов Киев-Анкара на рейсы AnadoluJet входит перевозка 8 кг ручной клади, 20 кг багажа, а также легкий ланч.