Лоу-кост подразделение Turkish Airlines ввел тариф $1 плюс сборы на рейсы в Украину

Лоу-кост подразделение Turkish Airlines — AnadoluJet — ввело тариф $1 на рейсы Киев-Анкара, которые стартуют с 30 марта. Об этом пишет avianews.com.

Лоу-кост подразделение Turkish Airlines ввел тариф $1 плюс сборы на рейсы в Украину
Фото: avianews.com

Стоимость билетов

Общая стоимость авиабилета с учетом всех сборов в одну сторону начинается от $69 в направлении Киев-Анкара и от $71 в направлении Анкара-Киев.

Перелет туда-обратно стоит $141. Купить авиабилеты можно на сайте Turkish Airlines или в агентствах.

График полетов

Авиакомпания будет летать в киевский аэропорт Борисполь четыре раза в неделю — по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям в ночное время.

Вылеты из Анкары будут выполняться в 00:30 с прилетом в Киев в 02:30. Из Киева самолет будет вылетать в 03:25 и прилетать в Анкару в 05:25. Время в пути составит 2 часа.

Въезд в Турцию

Турция разрешает въезд гражданам Украины с целью туризма. Перед вылетом необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус и оформить туристическую страховку, которая покрывает лечение в том числе от COVID-19.

Сейчас Турция находится в зеленой зоне для Украины. Это означает, что по возвращению в Украину не нужно сдавать тест на коронавирус или оставаться на самоизоляции.

Что известно о AnadoluJet

AnadoluJet предоставляет упрощенный сервис по сравнению с материнской авиакомпанией. В Киев будет летать Boeing 737 на 189-мест эконом-класса. Бизнес-класс в самолете отсутствует. Похожие авиалайнеры использует крупнейший лоу-кост Европы Ryanair.

Тем не менее, в базовую стоимость авиабилетов Киев-Анкара на рейсы AnadoluJet входит перевозка 8 кг ручной клади, 20 кг багажа, а также легкий ланч.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Lucid Motors впервые выйдет на биржу. С оценкой $24 миллиарда, но без единого выпущенного автоLucid Motors впервые выйдет на биржу. С оценкой $24 миллиарда, но без единого выпущенного авто
За месяц в Украине было произведено полтысячи автотранспортных средствЗа месяц в Украине было произведено полтысячи автотранспортных средств
В Польше автобус с украинцами попал в ДТП, шесть человек погиблиВ Польше автобус с украинцами попал в ДТП, шесть человек погибли
В центре Киева из-за дорожного конфликта один водитель ударил другого ножомВ центре Киева из-за дорожного конфликта один водитель ударил другого ножом
"Укрзализныця" приостановила движение поездов в "красных" зонах"Укрзализныця" приостановила движение поездов в "красных" зонах
Блок рекламы


Похожие новости
Израиль разрешил авиарейсы в КиевИзраиль разрешил авиарейсы в Киев
Укрзализныця открыла спецрейсы для выезда из Закарпатской областиУкрзализныця открыла спецрейсы для выезда из Закарпатской области
В Сумах ввели бесплатный проезд для школьников всех классовВ Сумах ввели бесплатный проезд для школьников всех классов
Лоукост подразделение Turkish Airlines впервые откроет рейсы в УкраинуЛоукост подразделение Turkish Airlines впервые откроет рейсы в Украину
Известно, когда новый Mitsubishi Outlander приедет в УкраинуИзвестно, когда новый Mitsubishi Outlander приедет в Украину
United Airlines прекращает полеты некоторых Boeing 777 после того, как двигатель начал разваливаться в воздухеUnited Airlines прекращает полеты некоторых Boeing 777 после того, как двигатель начал разваливаться в воздухе
Wizz Air запустит летом рейсы из Киева в Бургас: билеты уже естьWizz Air запустит летом рейсы из Киева в Бургас: билеты уже есть
АМПУ ввела ограничения в морпортах-за сильного ветраАМПУ ввела ограничения в морпортах-за сильного ветра
SkyUp запускает рейсы из Украины в ИталиюSkyUp запускает рейсы из Украины в Италию
SkyUp запустит рейсы из Украины в два итальянских городаSkyUp запустит рейсы из Украины в два итальянских города
Последние новости
Подгружаем последние новости