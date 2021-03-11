Citroen разрабатывает дешевый кроссовер

Компания Citroen начала тестировать на дорогах общего пользования свой новый компактный кроссовер. Это будет самый маленький и недорогой кроссовер в линейке французской компании. Его создают для развивающихся стран.

Citroen разрабатывает дешевый кроссовер

Самый доступный кроссовер Citroen носит кодовое название C21. Он построен на модульной платформе CMP группы PSA.

Новинку тестируют в сильно закамуфлированном виде, поэтому трудно сказать что-то конкретное про её дизайн. Судя по всему, она сохранит традиционный оригинальный дизайн, присущий Citroen.

Citroen разрабатывает дешевый кроссовер

Какие силовые агрегаты войдут в линейку двигателей – пока не известно. По слухам, это будут только бензиновые моторы. Скорее всего, как без наддува, так и с наддувом. У версий с двигателями с турбонаддувом будет механическая или автоматическая коробка передач, на выбор.

Citroen C21 разрабатывается специально для Индии. Это значит, что он получит бюджетную цену. Возможно, он появится и в других развивающихся странах. Многие автопроизводители уже выпускают недорогие кроссоверы для таких стран.

Citroen разрабатывает дешевый кроссовер

Ранее эксперты назвали пять лучших кроссоверов, которые можно купить в 2021 году.


Максимов Віталій, Тудей

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