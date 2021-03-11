Израиль разрешил авиарейсы в Киев

Граждане Украины могут воспользоваться авиарейсами украинских и израильских авиаперевозчиков, чтобы вернуться домой.

Израиль включил Киев в перечень городов, в которые разрешено осуществлять авиарейсы из аэропорта Бен-Гурион.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Израиле.

"Согласно решению правительства Государства Израиль, до 20.03.2021 года продолжат действовать существенные ограничения на работу международного аэропорта Бен-Гурион. В результате принятых посольством мер израильская сторона включила г. Киев в перечень городов, в которые разрешено осуществлять авиарейсы", - говорится в сообщении .

В посольстве отметили, что таким образом граждане Украины могут воспользоваться авиарейсами украинских и израильских авиаперевозчиков для того, чтобы вернуться домой.

"На сегодня вылететь из аэропорта Бен-Гурион в г. Киев можно нерегулярными рейсами авиакомпаний МАУ, El Al или Israir. Информация о рейсах и продажа билетов осуществляется через официальные сайты авиаперевозчиков", - отметили в украинском посольстве.

Кроме того, приобрести билет можно у компании партнера МАУ - Caspi Aviation. Посольство также обнародовало расписание рейсов авиакомпании МАУ Киев - Тель-Авив - Киев , доступных для бронирования на всех каналах продаж и планируемых к выполнению в период до 20 марта.

В посольстве Украины объяснили, что за 24 часа до вылета из Израиля пассажиры должны подать онлайн-декларацию о состоянии здоровья по ссылке https://www.gov.il/he/service/request-depart-from-israel-covid19, также пассажир должен иметь при себе негативный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до вылета и пройти температурный скрининг в аэропорту, а также следовать указаниям представителей компетентных органов аэропорта.

Ранее сообщалось, что Украина и Израиль договорились о спецрейсе для возвращения украинцев домой.