ТОП-10 автомобилей, которыми владеют 15 лет или больше

Некоторые автомобили такие надежные и долговечные, что практичные автомобилисты ни за что не хотят с ними расставаться. Аналитики iSeeCars, изучив данные про 660 тысяч автомобилей в США , назвали десять лучших моделей, которые эксплуатируются первым владельцем не менее 15 лет.

На первом месте оказался Toyota Prius. 13,7% автомобилистов владеют этим автомобилем 15 и более лет. Это в 2,2 раза больше, чем у среднего автомобиля.

На втором месте находится Toyota Highlander. 12,4% первоначальных покупателей владеют этим кроссовером не менее 15 лет. На третьем месте Toyota Tacoma – 11,6%.

11,5% первоначальных покупателей Toyota Sienna ездят на нем не менее 15 лет, а у Toyota Tundra этот показатель составляет 11,3%.

10,7% покупателей кроссовера Honda CR-V ездят на нем от 15 лет и больше. Чуть меньше этот показатель у Honda Pilot – 10,4%.

В свою очередь 9,8% первоначальных покупателей ездят не менее 15 лет на своем Subaru Forester, 9,4% - на Toyota 4Runner, а 9,1% - на Toyota Sequoia.

Как видите, в этом рейтинге оказались только японские автомобили. Доминирует Toyota, у которой в рейтинге сразу семь моделей.

Ранее эксперты iSeeCars назвали десять самых надежных б/у автомобилей.