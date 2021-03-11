Мост на трассе Днепр-Решетиловка откроют раньше запланированного срока

Сооружение моста началось в августе 2020 года и проходило в несколько этапов.

Сооружение моста на трассе Н-31 Днепр-Решетиливка в рамках президентской программы «Большое строительство» идет с опережением графика. Об этом сообщается на официальной странице «Большого строительства» в Facebook.

«Основным объектом мостового строительства на трассе Н-31 «Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка» является мост через канал «Днепр-Донбасс». Эта переправа является крайне важным звеном проекта строительства автодороги. Завершение ее строительства позволит совместить части линейного участка новой дороги и обеспечить беспрепятственную доставку материалов для строительства трассы до границы Днепропетровской области», - сказано в сообщении.

Сооружение моста началось в августе 2020 года и проходило в несколько этапов.

«Сейчас продолжаются работы по отсыпке земляного полотна на участках подходов к мосту, укрепление берегов канала. Чтобы предотвратить попадание ливневых вод в канал, мост будет оборудован системой сбора воды с проезжей части и технологических тротуаров в вертикальный сепаратор, который будет обеспечивать механическую очистку воды от нефтепродуктов и взвешенных веществ. Кроме этого, специальная группа водолазов проведет расчистку дна канала и восстановит его с помощью сборных железобетонных плит», - отмечается в сообщении.

Полная длина нового моста составляет 99,8 м, ширина - 27 м. Для движения автотранспорта в двух направлениях отведено по две полосы шириной 3,75 м.

Работы по сооружению моста продолжаются в режиме 24/7. Строительство без остановок в течение зимы позволило выполнить большинство запланированного с опережением графика на 1 месяц. Поэтому уже в мае планируется завершить строительство мостовых сооружений, что позволит открыть полноценное движение для транспорта на новопостроенных 28 км трассы Н-31 в обход населенных пунктов Лобойковка и Петриковка.

Ранее заместитель главы ОП, координатор «Большого строительства» Кирилл Тимошенко сообщил, что с 3 марта началась подготовка к достройке Дарницкого моста в Киеве. Соответствующий Меморандум подписали руководители Укравтодора и Укрзализныци, на балансе которой находится мост.

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