Мост на трассе Днепр-Решетиловка откроют раньше запланированного срока
Сооружение моста началось в августе 2020 года и проходило в несколько этапов.
Сооружение моста на трассе Н-31 Днепр-Решетиливка в рамках президентской программы «Большое строительство» идет с опережением графика. Об этом сообщается на официальной странице «Большого строительства» в Facebook.
«Основным объектом мостового строительства на трассе Н-31 «Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка» является мост через канал «Днепр-Донбасс». Эта переправа является крайне важным звеном проекта строительства автодороги. Завершение ее строительства позволит совместить части линейного участка новой дороги и обеспечить беспрепятственную доставку материалов для строительства трассы до границы Днепропетровской области», - сказано в сообщении.
Сооружение моста началось в августе 2020 года и проходило в несколько этапов.
«Сейчас продолжаются работы по отсыпке земляного полотна на участках подходов к мосту, укрепление берегов канала. Чтобы предотвратить попадание ливневых вод в канал, мост будет оборудован системой сбора воды с проезжей части и технологических тротуаров в вертикальный сепаратор, который будет обеспечивать механическую очистку воды от нефтепродуктов и взвешенных веществ. Кроме этого, специальная группа водолазов проведет расчистку дна канала и восстановит его с помощью сборных железобетонных плит», - отмечается в сообщении.
Полная длина нового моста составляет 99,8 м, ширина - 27 м. Для движения автотранспорта в двух направлениях отведено по две полосы шириной 3,75 м.
Работы по сооружению моста продолжаются в режиме 24/7. Строительство без остановок в течение зимы позволило выполнить большинство запланированного с опережением графика на 1 месяц. Поэтому уже в мае планируется завершить строительство мостовых сооружений, что позволит открыть полноценное движение для транспорта на новопостроенных 28 км трассы Н-31 в обход населенных пунктов Лобойковка и Петриковка.
Ранее заместитель главы ОП, координатор «Большого строительства» Кирилл Тимошенко сообщил, что с 3 марта началась подготовка к достройке Дарницкого моста в Киеве. Соответствующий Меморандум подписали руководители Укравтодора и Укрзализныци, на балансе которой находится мост.