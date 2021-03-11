В Индонезии автобус со школьниками упал в ущелье, 27 погибших

В аварии выжили 39 человек, их госпитализировали.

На индонезийском острове Ява вечером 10 марта автобус, в котором школьники и родители ехали с экскурсии, сорвался в ущелье.

В результате катастрофы погибли 27 человек, выжили - 39, сообщает Радио Свобода со ссылкой на данные министерства транспорта Индонезии.

Фото: twitter.com

Спасатели заявили, что водитель автобуса не справился с управлением.

Тех, кто выжил, доставили в ближайшую больницу.

Точная причина аварии пока не выяснена, впрочем, местные власти указывает на признаки того, что испытания автобуса на пригодность к эксплуатации не соответствуют современным требованиям.

kecelakaan tanjakan cae#sumedang pic.twitter.com/17SmMw0guB

— inisial ip (@ipanper89771175) March 10, 2021

Как сообщает DW, на момент аварии в автобусе находились 66 человек - группа учеников исламской школы, их родители и учителя. Они возвращались с экскурсии к одному из мест паломничества.

Автобус двигался по извилистой дороге с плохим освещением, когда водитель потерял контроль над транспортным средством и тот упал в 20-метровый овраг. В качестве возможной причины аварии называют отказ тормозов.

Среди погибших - в основном дети. Погиб в аварии также водитель автобуса. Остальные 39 пассажиров получили травмы, 13 из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает информагентство АР со ссылкой на местную полицию и спасателей. Последние в течение ночи вынимали травмированных из автобуса и доставляли в ближайшие больницы.

Напомним, 6 марта вблизи города Кашице в Польше автобус "Херсон-Познань", в котором находилось 57 украинцев, слетел в кювет. Погибли 5 человек, 35 были госпитализированы.

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