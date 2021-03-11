В Индонезии автобус со школьниками упал в ущелье, 27 погибших

Как сообщает DW, на момент аварии в автобусе находились 66 человек - группа учеников исламской школы, их родители и учителя. Они возвращались с экскурсии к одному из мест паломничества.
Автобус двигался по извилистой дороге с плохим освещением, когда водитель потерял контроль над транспортным средством и тот упал в 20-метровый овраг. В качестве возможной причины аварии называют отказ тормозов.
Среди погибших - в основном дети. Погиб в аварии также водитель автобуса. Остальные 39 пассажиров получили травмы, 13 из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает информагентство АР со ссылкой на местную полицию и спасателей. Последние в течение ночи вынимали травмированных из автобуса и доставляли в ближайшие больницы.
Напомним, 6 марта вблизи города Кашице в Польше автобус "Херсон-Познань", в котором находилось 57 украинцев, слетел в кювет. Погибли 5 человек, 35 были госпитализированы.