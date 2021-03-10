"Укрзализныця" приостановила движение поездов в "красных" зонах

Изменения движения и графика касаются поездов, курсирующих в четырех областях.

,"Укрзализныця" приостановила курсирование пригородных и региональных поездов в Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областях, которые попали в "красную" зону из-за COVІD-19.

Согласно сообщению на сайте компании, с 7 марта в Ивано-Франковской и Черновицкой областях временно приостановлено движение пригородных поездов:

№6418/6417 Ходоров - Ивано-Франковск - Ходоров;

№6425/6426 Стрый - Ивано-Франковск - Стрый;

№6431/6434 Ивано-Франковск - Коломыя - Ивано-Франковск,

№6437/6438 Ивано-Франковск - Коломыя - Ивано-Франковск;

№6402/6401 Ивано-Франковск - Ворохта - Ивано-Франковск;

№6403/6404 Ивано-Франковск - Рахов - Ивано-Франковск;

№6452/6451 Коломыя - Залещики - Коломыя;

№6442/6441 Коломыя - Ворохта - Коломыя;

№6472/6471 Коломыя - Вадул-Сирет - Коломыя.

Временно приостановлено движение регионального поезда №702/701 Львов - Черновцы - Львов.

В Житомирской области приостановлено курсирование региональных поездов №887/888-№890/889 Коростень - Винница - Коростень и №877/878 Коростень - Житомир.

С 7 марта запрещены посадка/высадка пассажиров в пределах Житомирской области на региональные поезда:

№867 Киев - Жмеринка на станциях: Попельня, Бровки, Чернорудка;

- Жмеринка на станциях: Попельня, Бровки, Чернорудка; №868 Жмеринка - Киев на станциях: Белоселье, Чернорудка, Бровки, Попельня;

на станциях: Белоселье, Чернорудка, Бровки, Попельня; №885 Киев - Ровно на станциях: Чернявка, Попельня, Харлиевка, Бровки, Чернорудка, Белоселье, Иванковцы, Бердичев, Мирославка, Демчин, Рачки, Михайленки, Вакуленчук, Чуднов-Волынский, Разино, Гордеевка, Печановка, Колодяжный, Мирополь;

- Ровно на станциях: Чернявка, Попельня, Харлиевка, Бровки, Чернорудка, Белоселье, Иванковцы, Бердичев, Мирославка, Демчин, Рачки, Михайленки, Вакуленчук, Чуднов-Волынский, Разино, Гордеевка, Печановка, Колодяжный, Мирополь; №870 Шепетовка - Киев на станциях: Мирополь, Колодяжный, Печановка, Гордеевка, Разино, Довбище, Чуднов-Волынский, Вакуленчук, Михайленки, Рачки, Демчин, Мирославка, Райки, Бердичев, Иванковцы, Чернорудка, Бровки, Попельня.

В Закарпатской области с 8 марта временно приостановлено курсирование поезда №821/822 Львов - Ужгород - Львов.

В то же время пригородные поезда в Закарпатской области курсируют согласно расписанию.

Как сообщалось, ранее "Укрзализныця" назначила десять спецрейсов из и в Закарпатскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую область для безопасного вывоза пассажиров, которым критически важно уехать из карантинной зоны.