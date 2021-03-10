В США разработали аналог Skoda Octavia за $10 000

Американский концерн General Motors и китайская корпорация SAIC разработали новый бюджетный универсал Baojun Valli, который должен будет составить конкуренцию Skoda Octavia. Ожидается, что он будет стоить около 10 000 долларов.

В США разработали аналог Skoda Octavia за $10 000

Длина Valli равняется 4685 мм, ширина – 1806 мм, высота – 1458 мм, а колесная база – 2700 мм. Он получил цифровую панель приборов, климат-контроль, камеры кругового обзора. Интерьер выглядит достаточно современно.

Под капотом располагается 1,5 л бензиновый турбодвигатель мощностью 147 л.с. Он работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач или с вариатором.

В США разработали аналог Skoda Octavia за $10 000

Хотя Valli создан прежде всего для Китая, но он будет продаваться и в других странах. Правда, под другим брендом - Chevrolet.

Стоимость этого нового универсала ещё официально не объявлена. Однако, по слухам, в базовой комплектации он будет стоить около 10 000 долларов. Некоторых покупателей у универсала Octavia он, конечно, отберет.

В США разработали аналог Skoda Octavia за $10 000

Напомним, ранее мы сообщили о том, что в Украине начались продажи Skoda Octavia нового поколения.


Максимов Віталій, Тудей

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