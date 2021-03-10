В США разработали аналог Skoda Octavia за $10 000

Американский концерн General Motors и китайская корпорация SAIC разработали новый бюджетный универсал Baojun Valli, который должен будет составить конкуренцию Skoda Octavia. Ожидается, что он будет стоить около 10 000 долларов.

Длина Valli равняется 4685 мм, ширина – 1806 мм, высота – 1458 мм, а колесная база – 2700 мм. Он получил цифровую панель приборов, климат-контроль, камеры кругового обзора. Интерьер выглядит достаточно современно.

Под капотом располагается 1,5 л бензиновый турбодвигатель мощностью 147 л.с. Он работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач или с вариатором.

Хотя Valli создан прежде всего для Китая, но он будет продаваться и в других странах. Правда, под другим брендом - Chevrolet.

Стоимость этого нового универсала ещё официально не объявлена. Однако, по слухам, в базовой комплектации он будет стоить около 10 000 долларов. Некоторых покупателей у универсала Octavia он, конечно, отберет.

Напомним, ранее мы сообщили о том, что в Украине начались продажи Skoda Octavia нового поколения.