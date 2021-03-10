УЗ заявила о снижении оборота рабочего парка вагонов до 14,96 суток

УЗ заявила о снижении оборота рабочего парка вагонов до 14,96 суток

 "Укрзализныця" в январе-феврале 2021 года улучшила показатели работы своего рабочего парка грузовых вагонов, в частности, сократив показатели его обращения.
Об этом во время пресс-конференции сообщил председатель правления "Укрзализныця" Владимир Жмак, передает пресс-служба компании.

"Первое совещание, которое я провел в должности председателя правления "Укрзализныци", было посвящено вопросам диспетчеризации. После этого мы разработали интерактивную карту и за счет изменений в диспетчеризации смогли повысить оборот вагонов к цифрам, которые являются очень показательными", – подчеркнул В.Жмак.

Так, в январе 2021 года общий оборот рабочего парка вагонов "Укрзализныци" составил 14,96 суток, что на 8% меньше, чем за аналогичный период 2020 года, а уже в феврале этот показатель составил 12,08 суток, что более чем на 16% меньше показателя февраля 2020 года.

Также, по словам В.Жмака, показатель обращения фактически задействованных в процессе перевозок грузовых вагонов "Укрзализныци" был еще более эффективным – 9,5 суток в январе и 8 суток в феврале 2021 года.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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