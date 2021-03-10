ТОП-10 самых ликвидных б/у автомобилей на вторичном рынке

Некоторые б/у автомобили продают очень быстро, как "горячие пирожки". Но есть автомобили, которые можно продавать очень долго. Эксперты iSeeCars назвали десять подержанных автомобилей, которые в США сейчас продаются быстрее всего.

Быстрее всего на вторичном американском рынке продается Hyundai Palisade. На его продажу нужно в среднем 26,2 дня. При этом его средняя цена составляет 39 551 долларов.

На продажу Lexus NX 300 (31 271 долларов) нужно в среднем 26,5 дней, а Chevrolet Corvette (67 308 долларов) – 26,6 дней.

В пятерку б/у автомобилей, которые сейчас в США продается быстрее всего, также вошли Lexus RX 450h (41 520 долларов) – 26,7 дней и Lexus LX 570 (70 987 долларов) – 26,9 дней.

На продажу подержанного Mercedes-Benz E-Class (54 503 долларов) американцы в среднем тратят 27,3 дня, Kia Telluride (39 685) – 28,3 дня, Toyota 4Runner (35 078 долларов) – 28,7 дней, Mercedes-Benz G-Class (137 073 долларов) – 28,7 дней, а Porsche 911 (126 892 доллара) – 29,5 дней.

Эксперты отметили, что медленней всего в США на вторичном рынке продаются недорогие и компактные автомобили, а также модели, серийное производство которых закончилось.

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