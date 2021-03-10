За месяц в Украине было произведено полтысячи автотранспортных средств

В феврале в Украине было произведено 503 единиц автотранспортных средств. Это в 2,2 раза больше, чем годом ранее. Однако по отношению к предыдущему месяцу автопроизводство сократилось почти на 17%. Об этом сообщает ассоциация Укравтопром.

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Сколько выпустили авто

Выпуск легковых автомобилей в годовом исчислении увеличился в три раза, до отметки 449 авто. На Еврокаре выпустили 241 машину, а на ЗАЗе 208 легковых авто.

Коммерческих автомобилей в феврале не производили (информация о производстве на АвтоКрАЗе отсутствует с августа 2016 года).

Февральский выпуск автобусов упал почти на 30% до 54 единиц. Больше всего автобусов произвел Черкасский автобус — 25, на Черниговском автозаводе изготовили 19 шт., ЗАЗ отчитался о восьми автобусах, завод Часовоярские автобусы закончил месяц с результатом два автобуса.

Всего за два месяца 2021 года в Украине было произведено 1107 единиц автотранспортных средств, что на 3% больше, чем годом ранее: легковых автомобилей — 1025 шт. (+10%), коммерческих — 4 шт. (-60%), автобусов — 78 шт. (-42%).

Напомним

В январе 2021 года количество регистраций новых легковых автомобилей в Украине остановилась на отметке 5,7 тыс. машин. По сравнению с прошлым годом январское пополнение автопарка страны новыми авто уменьшилось на 19%.