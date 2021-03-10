В центре Киева из-за дорожного конфликта один водитель ударил другого ножом

Подозреваемого задержали и сообщили о подозрении.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В центре Киева из-за дорожного конфликта один водитель ударил другого ножом. Это произошло на перекрестке улиц Малая Житомирская и Владимирский проезд, практически под зданием Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

"Между водителями возник конфликт, а затем драка. Злоумышленник сначала бил потерпевшего кулаками, а потом достал нож и ударил его в живот. Далее мужчина быстро сел в машину и скрылся, а 46-летнего пострадавшего с проникающим ранением госпитализировали. В ходе первоочередных следственных и разыскных действий правоохранители задержали злоумышленника", - рассказал следователь Шевченковского управления полиции Владислав Каминский.

Мужчину, доставшего нож, уже задержали. Им оказался 46-летний киевлянин, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности.

На него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Сообщено о подозрении.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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