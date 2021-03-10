На Днепре открыли новый сезон навигации

Мининфраструктуры хочет осуществлять речную навигацию круглый год.

На Днепре открыли новый сезон навигации
Фото: mtu.gov.ua

Государственная служба морского и речного транспорта с 10 марта открыла новый сезон речной навигации на Днепре после самого короткого за последние годы межнавигационного периода.

В этом году он составлял всего 54 дня, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

"Открытие нового сезона навигации на судоходных шлюзах Днепровского каскада в 2021 году начинаем с сегодняшнего дня, с 10 марта. Благодаря нашим совместным усилиям и скоординированным действиям нынешний межнавигационный период - минимальный за последние годы. Всего 54 календарных дня. И если в дальнейшем погодные условия позволят, мы хотим осуществлять речную навигацию круглый год", - прокомментировал это событие министр Владислав Криклий.

Напомним, что в конца 2020 года Верховная Рада приняла закон, определяющий правовые, экономические и организационные основы деятельности внутреннего водного транспорта.

Министерство инфраструктуры заявляло, что он позволит возродить речные грузовые перевозки в Украине и увеличить грузопоток до 30 млн тонн.

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