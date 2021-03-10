Последствия карантина: За февраль МАУ вернула пассажирам $2,5 миллиона

В феврале 2021 года компания МАУ рассмотрела около 15?000 запросов и оформила возврат на сумму $ 2,5 миллиона. Об этом говорится в сообщении компании.

Последствия карантина: За февраль МАУ вернула пассажирам $2,5 миллиона
Фото: mind.ua

Возмещение за билеты

Всего же за 11 месяцев своей деятельности в период пандемии с апреля 2020 по февраль 2021 года МАУ вернула пассажирам более $29 миллионов.

Что предлагает МАУ

Авиакомпания напоминает, что кроме возврата средств за неиспользованные билеты, авиакомпания МАУ предложила пассажирам отмененных рейсов несколько вариантов на выбор:

  • бесплатное переоформление билета;
  • промокод на сумму стоимости неиспользованного билета. Промокод действует 2 года с момента его выписки. Этот вариант позволяет использовать средства на оформление нового билета.

Предыстория

Ранее авиакомпания МАУ обратилась с открытым письмом к президенту Владимиру Зеленскому, в котором просит о предоставлении стабилизационного кредита и рассрочки задолженности перед государственными предприятиями «Международный аэропорт «Борисполь» и Украэрорух.

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