Последствия карантина: За февраль МАУ вернула пассажирам $2,5 миллиона

В феврале 2021 года компания МАУ рассмотрела около 15?000 запросов и оформила возврат на сумму $ 2,5 миллиона. Об этом говорится в сообщении компании.

Фото: mind.ua

Возмещение за билеты

Всего же за 11 месяцев своей деятельности в период пандемии с апреля 2020 по февраль 2021 года МАУ вернула пассажирам более $29 миллионов.

Что предлагает МАУ

Авиакомпания напоминает, что кроме возврата средств за неиспользованные билеты, авиакомпания МАУ предложила пассажирам отмененных рейсов несколько вариантов на выбор:

бесплатное переоформление билета;

промокод на сумму стоимости неиспользованного билета. Промокод действует 2 года с момента его выписки. Этот вариант позволяет использовать средства на оформление нового билета.