Укравтодор аргументировал, почему сможет достроить Дарницкий мост в Киеве за год

Укравтодор совместно с Укрзализныцей, на балансе которой находится Дарницкий мост, уже разработали поэтапный план реализации проекта.

Укравтодор аргументировал, почему сможет достроить Дарницкий мост в Киеве за год

В Укравтодоре подтвердили, что достроить за год Дарницкий мост в Киеве, несмотря на заявления некоторых политиков, возможно.

"Сейчас все процессы выстроены таким образом, чтобы максимально ускорить все бюрократические процедуры. Если в УЗ не будет осложнений при проведении закупок и получении разрешений - реалистично начать работы на Дарницком мосту уже летом этого года. Мы имеем опыт строительства сложных инфраструктурных объектов в формате 24/7 - и этот объект не станет исключением. Поэтому любой скепсис относительно сроков реализации этого проекта - от недостатка аналогичного опыта", - заявил координатор Национальной программы восстановления мостов Андрей Ивко, которого цитирует пресс-служба Укравтодора.

Также сообщается, что Укравтодор вместе с Укрзализныцей, на балансе которой находится Дарницкий мост, уже разработали поэтапный план реализации проекта. Корректировка проекта уже началась, этим занимается проектная организация «Днипрогипротранс». Как только этот процесс будет завершен, Укрзализныця объявит тендер на определение подрядной организации, которая будет заниматься уже непосредственно строительством.

В Укравтодоре отмечают, что в 2020 году борьба с долгостроями стала приоритетной для Дорожного агентства в рамках президентской программы "Большая стройка". В течение года в Украине было завершено более 10 знаковых мостов-недостроев.

Например, на Закарпатье был завершен "Буштинский мост" - долгострой с 16-летней историей. В ноябре движение по мосту было открыто - фактически, все основные работы были завершены за 4 месяца.

Еще один знаковый объект с многолетней историей строительства - мост "Софии" в селе Маршинцы (Черновицкая область). Его начали строить в 2008 году, но почти сразу заморозили. Как и в случае с Буштинским мостом, качественная подготовка и четкое следование графику позволили завершить мост за 4-5 месяцев.

Все рекорды по скорости достройки в прошлом году побил мост через Чертомлык в Алексеевке (Днепропетровская область). Летом там были начаты работы по принципу проектируй-строй, и уже в декабре 2020 года движение по мосту было открыто.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что Дарницкий мост в Киеве будет достроен до конца 2021 года. Также он обратился к КГГА с тем, чтобы столичная власть передала на баланс государства недостроенный Подольско-Воскресенский мост, поскольку Укравтодор может завершить его за один строительный сезон.

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