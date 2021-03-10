"Укрзализныця" восстанавливает курсирование вагонов-автомобилевозов

За один рейс такой вагон может транспортировать от 4 до 8 автомобилей.

"Укрзализныця" восстанавливает курсирование вагонов-автомобилевозов
Фото: "Укрзалізниця"

"Укрзализныця" восстанавливает курсирование вагонов-автомобилевозов.

Об этом сообщила пресс-служба "УЗ".

"Да, все желающие смогут воспользоваться услугой таких вагонов и независимо от погодных условий доехать до места назначения наиболее безопасным транспортом со своим автомобилем", - говорится в сообщении.

Сегодня вагоны-автомобилевозы курсируют по направлениям в поездах:

  • №12/11 Одесса - Львов, из Одессы через день по четным числам, из Львова через день по нечетным числам (кроме 9 марта);
  • №41/42 Днепр - Трускавец (во Львов), отправлением из Днепра через день по четным числам, из Львова через день по нечетным числам;
  • №15/16 Харьков - Рахов (во Львов), будет курсировать с 12 марта 2021 года два раза в неделю;
  • №17/18 Харьков - Ужгород (во Львов), будет курсировать с 15 марта 2021 года дважды в неделю;
  • №7/8 Харьков - Одесса, начнет курсировать в ближайшее время один раз в неделю.

По состоянию на 9 марта уже осуществлено около 15 рейсов вагонов-автомобилевозов.

За один рейс вагон-автомобилевоз может транспортировать от 4 до 8 автомобилей, в зависимости от габаритов: ограничение по высоте автомобиля составляет 1,7 метра. Общая грузовместимость одного такого вагона - 12 тонн.

Напомним, ранее пассажирам, направляющимся на западную Украину или в Европу, "Укрзализныця" предлагала услуги автомобилевоза и гарантировала им места в купе.

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