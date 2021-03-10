"Укрзализныця" восстанавливает курсирование вагонов-автомобилевозов
За один рейс такой вагон может транспортировать от 4 до 8 автомобилей.
"Укрзализныця" восстанавливает курсирование вагонов-автомобилевозов.
Об этом сообщила пресс-служба "УЗ".
"Да, все желающие смогут воспользоваться услугой таких вагонов и независимо от погодных условий доехать до места назначения наиболее безопасным транспортом со своим автомобилем", - говорится в сообщении.
Сегодня вагоны-автомобилевозы курсируют по направлениям в поездах:
- №12/11 Одесса - Львов, из Одессы через день по четным числам, из Львова через день по нечетным числам (кроме 9 марта);
- №41/42 Днепр - Трускавец (во Львов), отправлением из Днепра через день по четным числам, из Львова через день по нечетным числам;
- №15/16 Харьков - Рахов (во Львов), будет курсировать с 12 марта 2021 года два раза в неделю;
- №17/18 Харьков - Ужгород (во Львов), будет курсировать с 15 марта 2021 года дважды в неделю;
- №7/8 Харьков - Одесса, начнет курсировать в ближайшее время один раз в неделю.
По состоянию на 9 марта уже осуществлено около 15 рейсов вагонов-автомобилевозов.
За один рейс вагон-автомобилевоз может транспортировать от 4 до 8 автомобилей, в зависимости от габаритов: ограничение по высоте автомобиля составляет 1,7 метра. Общая грузовместимость одного такого вагона - 12 тонн.
Напомним, ранее пассажирам, направляющимся на западную Украину или в Европу, "Укрзализныця" предлагала услуги автомобилевоза и гарантировала им места в купе.