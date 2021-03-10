Назван ТОП-5 кроссоверов 2021 года

В сегменте кроссоверов сейчас очень большая конкуренция. Автомобилистам порой трудно сделать правильный выбор. Поэтому эксперты британского журнала What Car? назвали пять лучших больших кроссоверов, которые можно купить в 2021 году.

5. Ford Kuga

На пятом месте находится Ford Kuga с гибридной силовой установкой. Экспертов впечатлила его экономичность, хороший обзор и комфортная поездка. Из минусов – качество интерьера, относительно небольшой багажник и не самая лучшая мультимедийная система.

4. BMW X3

У BMW X3 мощные двигатели, первоклассная управляемость, роскошный и просторный салон, а в стандартной комплектации есть информационно-развлекательная система iDrive, которую многие считают лучшей в мире.

3. Audi Q5

У Audi Q5 надежные двигатели, хорошая подвеска, но главное его достоинство – качество интерьера. Все материалы очень высокого качества. К недостаткам можно отнести не слишком быструю мультимедийную систему.

2. Peugeot 5008

Peugeot 5008 сочетает в себе универсальность минивэна и внешний вид кроссовера. К тому же у этого автомобиля хорошая управляемость, просторный салон, стильный и качественный интерьер, а также экономный расход топлива. К недостаткам можно отнести не очень большой выбор двигателей и мультимедийную систему.

1. Kia Sorento

На первое место в этом рейтинге поставили Kia Sorento за его экономную гибридную силовую установку, хорошую управляемость, комфортную подвеску, красивый и качественный интерьер, большой набор оборудования и семь мест. К недостаткам можно отнести то, что гибридный двигатель менее экономичен, чем у Honda CR-V.

Ранее эксперты назвали десять автомобилей, которые можно покупать даже с большим пробегом.