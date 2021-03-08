Укрзализныця открыла спецрейсы для выезда из Закарпатской области

Также в случае критической необходимости поездами можно будет вернуться в регион.

Укрзализныця 9-14 марта в выполнит спецрейсы для безопасного вывоза пассажиров, которым критически важно уехать из карантинной зоны в Закарпатье.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании. Открыта продажа билетов на такие рейсы:

358/357 Рахов - Киев : 9, 13, 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12, 13 марта открыты для возвращения в регион в случае критической необходимости);

13/14 Солотвино - Киев : 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта);

15/16 Рахов - Киев : 9 и 13 марта (рейсы в обратном направлении 8 и 12 марта);

81/82 Ужгород - Киев : 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта);

108/107 Ужгород - Одесса 9 марта (рейс в обратном направлении 8 марта);

45/46 Ужгород - Лисичанск 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта).

"Укрзализныця благодарна министерствам и Закарпатской облгосадминистрации за понимание сложившейся ситуации и предоставленную возможность безопасно вывезти людей из региона, который оказался в карантине. Все маршруты будут выполнены с обязательным соблюдением масочного режима в вагонах, которые прошли тщательную дезинфекцию", - добавили в компании.

С 8 марта и до конца действия усиленного карантина Укрзализныця приостановила продажу билетов в Закарпатскую область. Кроме того, ограничены высадка и посадка пассажиров с уже приобретенными билетами на даты после 9 марта включительно.

С 8 марта область перешла в красную карантинную зону, врачи заявили о критической ситуации с заполненностью больниц.