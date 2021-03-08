Лоукостер из Турции пополнит отряд авиаперевозчиков в Украине

В небе Украины появится еще один турецкий лоукостер. С 30 марта начнет регулярные авиарейсы из Киева в Анкару и обратно компания AnadoluJet, которая является лоукост-подразделением Turkish Airlines.

В украинском небе появится еще один лоукостер из Турции

Новый лоукостер будет конкурировать на этом направлении с другим недорогим турецким перевозчиком Pegasus Airlines, который уже работает в Украине.

Рейсы будут совершать на самолете Boeing 737-800, максимальная вместимость которого составляет 189 мест. При этом на рейсах не будет бизнес-класса, и сервис будет упрощен.

В украинском небе появится еще один лоукостер из Турции

Впрочем, сложный сервис вряд ли понадобится пассажирам этого маршрута. Ведь авиаперелет между Киевом и Анкарой будет длиться всего два часа. Из Анкары борт будет вылетать в 00:30, и в Борисполе он будет садиться в 02:30. Обратный рейс вылетит в 03:25, и приземлится в Анкаре в 5:25.

Летать самолет будет четырежды в неделю: по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. Билеты на эти рейсы пока не продают.


Марченко Любов, Тудей

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