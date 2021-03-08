Во Франции в результате катастрофы вертолета погиб политик и миллиардер Оливье Дассо
Катастрофа также унесла жизнь пилота.
Олів'є Дассо
Фото: info24
Французский миллиардер и политик Оливье Дассо погиб в результате катастрофы вертолета в регионе Нормандия. Причины аварии пока не разглашаются.
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в Twitter.
"Оливье Дассо любил Францию. Капитан промышленности, депутат, местный избранник, командир запаса в воздушных силах: за свою жизнь он никогда не переставал служить нашей стране, ценить ее активы. Его внезапная смерть - большая потеря. Мыслями - с его семьей и близкими ", - сказал Макрон в Twitter.
Olivier Dassault aimait la France. Capitaine d’industrie, d?put?, ?lu local, commandant de r?serve dans l’arm?e de l’air : sa vie durant, il ne cessa de servir notre pays, d’en valoriser les atouts. Son d?c?s brutal est une grande perte. Pens?es ? sa famille et ? ses proches.
Авария произошла 7 марта, пишет Reuters со ссылкой на источники в полиции. По сообщениям источника, частный вертолет потерпел крушение в воскресенье днем в Нормандии, где у Дассо есть дом для отдыха. Также погиб пилот.
Оливье Дассо - внук основателя компании Dassault Aviation, специализирующейся на военных самолетах. Семья Дассо также владеет газетой Le Figaro.
Le Figaro, директором которой был Оливье Дассо, пишет, что смерть двух человек в результате катастрофы подтвердила прокурор города Лизье Дельфина Мьенниель. Бюро расследований и анализа гражданской авиации сообщило, что вертолет Aerospatiale AS350 Squirrel потерпел крушение при взлете с "частной земли".
Напомним, что в феврале во Французских Альпах на горнолыжном курорте Куршавель разбился гражданский вертолет, в результате чего погибли два человека. Еще три человека были травмированы. По данным местных СМИ, вертолет принадлежит президенту ассоциации торговцев курорта Тарантез, владельцу магазинов Патрику Лепейдри. Он также был одним из пяти человек на борту, получил травмы и в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу Гренобля.