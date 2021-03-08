Во Франции в результате катастрофы вертолета погиб политик и миллиардер Оливье Дассо

Французский миллиардер и политик Оливье Дассо погиб в результате катастрофы вертолета в регионе Нормандия. Причины аварии пока не разглашаются.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в Twitter .

"Оливье Дассо любил Францию. Капитан промышленности, депутат, местный избранник, командир запаса в воздушных силах: за свою жизнь он никогда не переставал служить нашей стране, ценить ее активы. Его внезапная смерть - большая потеря. Мыслями - с его семьей и близкими ", - сказал Макрон в Twitter .

Olivier Dassault aimait la France. Capitaine d’industrie, d?put?, ?lu local, commandant de r?serve dans l’arm?e de l’air : sa vie durant, il ne cessa de servir notre pays, d’en valoriser les atouts. Son d?c?s brutal est une grande perte. Pens?es ? sa famille et ? ses proches. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 7, 2021

Авария произошла 7 марта, пишет Reuters со ссылкой на источники в полиции. По сообщениям источника, частный вертолет потерпел крушение в воскресенье днем в Нормандии, где у Дассо есть дом для отдыха. Также погиб пилот.

Оливье Дассо - внук основателя компании Dassault Aviation, специализирующейся на военных самолетах. Семья Дассо также владеет газетой Le Figaro.

Le Figaro, директором которой был Оливье Дассо, пишет, что смерть двух человек в результате катастрофы подтвердила прокурор города Лизье Дельфина Мьенниель. Бюро расследований и анализа гражданской авиации сообщило, что вертолет Aerospatiale AS350 Squirrel потерпел крушение при взлете с "частной земли".