Под Винницей дизель протаранил легковушку, водитель - в реанимации

В Виннице на нерегулируемом железнодорожном переезде на ул. Железнодорожной произошло ДТП с участием дизеля и легковушки.

Об этом сообщили местные спасатели.

"7 марта в 6:58 в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на нерегулируемом железнодорожном переезде по ул. Железнодорожной в г. Виннице", - говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС

Столкнулись дизель-поезд и легковой автомобиль ВАЗ-2106.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Спасатели передали травмированного мужчину бригаде экстренной медицинской помощи.

К проведению аварийно-спасательных работ от ГСЧС привлекалось пять человек.

Как пишет vinnitsa.info, поезд протащил автомобиль на 200 метров. Водитель, который вопреки запрету светофора, выехал на колею, - в реанимации.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Напомним, 3 марта в Донецкой области легковушка попала под электричку, водитель погиб.

3 января в результате столкновения маршрутки с электричкой на Львовщине погиб пассажир.